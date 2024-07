Dorffest Party mit allem – außer Brathendl à la Kuno

Der Auftakt sei am Samstag nach Maß gewesen, die Musik perfekt und stimmungsvoll und am gestrigen Sonntag kam leider viel zu früh für Rollbraten und ähnliches die Order: Ausverkauft! Andreas Kopp, nicht allein von den Käshofern „Kuno“ gerufen, ließ sich derweil den hausgemachten Wurstsalat mit Pommes munden. Eigentlich ist sein Stammplatz selbst bei den heißesten Sommertagen an einem Dorffest der Brathendlgrill. Doch darauf hatten die Käshofer Dorffestbesucher diesmal verzichten müssen und der Pfälzische Merkur erkundigte sich extra bei Andreas Kopp, gwarum das der Fall sei: Werschds net glawe - awwer mer hann ned ausreichend Hähncher gried“ und im gleichen Atemzug versichert der Befragte, man dürfe ganz sicher davon ausgehen, dass gegrillte Hähnchen à la „Kuno“ sich kommendes Jahr wieder am Spieß drehen und mithelfen, den Hunger der vielen Gästen mit Käshofer Dorffestkost zu stillen. Doch damit keine Zweifel aufkommen, das war ohnehin der Fall, denn natürlich war erneut der Speiseplan über die beiden Festtage abwechslungsreich