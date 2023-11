Geißkopf in Winterbach Entscheidung über Bauplätze vertagt

„Natürlich sind wir darüber alles andere als glücklich, doch an der Sache ändert das nicht. Wir können ohne die Planunterlagen keinen rechtmäßigen Beschluss fassen“, so Ortsbürgermeister Weizel in einem ergänzenden Gespräch. Der Bebauungsplan „Geißkopf“ wird von der Bauaufsichtsbehörde für einen Geländebereich gefordert, welcher sich sogar innerhalb der Ortslage von Winterbach befindet. Andreas Weizel: „Wir verdichten sozusagen die Bebauung, an Stelle des abgerissenen Wohnhauses mit Stallungen können dort drei neue Eigenheime gebaut werden.“