Grundschule Martinshöhe Endspurt bei der Schulsanierung

Im Augenblick jedoch überlagert das Baustellenoutfit den sich bereits abzeichnenden Charme von frischem Schulglanz. Trotz Kisten- und sonstigem Chaos beispielsweise im Lehrerzimmer, wo der Geruch des neuen Tapetenanstrichs auszumachen ist. Rektor Andreas Rapp, seit 2003 für den Schulbetrieb der Grundschule am Standort Martinshöhe mit seinen vier Klassen, 63 Kindern wie weiterem Lehrkollegium verantwortlich, freut sich mehr noch als die Kinder darüber, dass die seit Jahrzehnten versprochene Grundsanierung in diesem Sommer endlich gestartet ist. Rektor Rapp: „Nachvollziehbare Einwände kamen stets zur Sanierungsfrage: Erst die neue Klassenboards (Tafeln) dann die Verkabelung wegen der Digitalisierung. Stets kamen Einwände und Hinweise zu Wand- und Deckenaufbrüchen. Arbeitsspuren und deren Beseitigen Erst wenn alles verlegt sei, dann könnte an die eigentliche Sanierung mit neuen Böden und insbesondere den Wandanstrichen gerechnet werden!“