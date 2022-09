Hoher vierstelliger Schaden : Hauseinbruch in Hornbach

Hauseinbruch in Hornbach

Hornbach Der oder die Täter gelangten über die Terrassentür ins Haus.

Einbrecher haben am Freitag zwischen 15 Uhr und 22.45 Uhr ein Einfamilienhaus im Hieronymus-Bock-Ring in Hornbach heimgesucht. Der oder die Täter hebelten die rückwärtige Terrassentür auf und gelangten darüber in das Wohnhaus. Darin wurden mehrere Räume durchsucht und diverse Gegenstände sowie Bargeld entwendet. Der Gesamtschaden liegt im oberen vierstelligen Bereich, schätzt die Polizeiinspektion Zweibrücken. Sie erbittet sachdienliche Hinweise, Tel. (0 63 32) 97 60, E-Mail: pizweibruecken@polizei.rlp.de.