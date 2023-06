Polizei steht vor einem Rätsel Sitzgarnitur plus Fundament geklaut

Man muss die Meldung der Zweibrücker Polizei mehrfach lesen, um sie glauben zu können. An einem markanten Punkt des Büffel-Rundwanderweges in Mauschbach ist eine schwere Ruhebank mit einladendem Tisch dazu geklaut worden. Und nicht nur Bank und Tisch: Das Betonfundament ist gleich mit verschwunden. Der Diebstahl wurde natürlich der Polizei gemeldet. Die förmliche Diebstahlanzeige hatte Ortsbürgermeister Bernhard Krippleben am Freitag in den frühen Morgenstunden erstattet. Hoffnung auf ein Auffinden der Täter hat er derzeit nicht.