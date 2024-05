Verdienter Floriansjünger Wenn die Ehrungen ausgehen

Kaum zu glauben: Manfred Gerlinger ist nicht allein dienstältester Wehrführer in der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, an Ehrungen und Auszeichnungen hat der Feuerwehrmann gleichfalls alles schon erhalten. Als jetzt Ehrungen und Beförderungen bei der Löscheinheit in Kleinbundenbach zum Familientag angesagt waren, war deshalb das Rätselraten darüber groß, wie der altgediente „Feuerwehrchef“ geehrt werden kann. „Sachwerte im Präsentkorb“ lautete die Lösung.