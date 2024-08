Kriminalfall in Althornbach Ehefrau wurde erstochen

Der tatverdächtige 57-jährige Ehemann wurde am Dienstag mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus in Zweibrücken eingeliefert. Nach einer Operation ist er laut Staatsanwaltschaft nach wie vor in stationärer Behandlung, sediert und nicht vernehmungsfähig. Nach derzeitigem Ermittlungsstand liegen keine Anhaltspunkte für die Beteiligung dritter Personen vor. Die Polizei ist dennoch weiterhin dabei, die Ereignisse zu rekonstruieren und die Motivlage zu eruieren. Die rechtsmedizinischen und kriminaltechnische Untersuchungen dauern an. Gegen Mittag war am Dienstag die örtliche Löscheinheit am Ort des Geschehens angerückt, wohl, weil Rauch bemerkt worden war. Danach wurden Polizei und Spurensicherung informiert, die bis zum Abend im Einsatz waren.