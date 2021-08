DRK Hornbach : DRK bittet zur Blutspende nach Althornbach

Althornbach (red) Wegen der Flutkatastrophe in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen entfallen in den Hochwassergebieten die Blutspendetermine. Die Hallen sind nicht benutzbar und die Spender kämpfen um ihre Existenz.

Blutkonserven sind knapp geworden, notwendige Operationen müssen deshalb schon verschoben werden. Nun bittet das DRK Hornbach dringend am Freitag, 6. August, von 17 bis 20.30 Uhr zur Blutspende nach Althornbach ins Bürgerhaus, Luitpoldstraße, zu kommen.

Ein weiterer Termin ist am Donnerstag, 26. August, von 17 bis 20 Uhr in der Turnhalle Medelsheim am Sportplatz, Lothringerstraße, vorgesehen.