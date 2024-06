Für die Dorfgemeinschaft Auch die dritte Winterbacher Weinwanderung war ein Erfolg

Weiterhin in der Erfolgsspur sind die Winterbacher mit der von ihnen ins Leben gerufenen Weinwanderung rund ums Dorf. Auch dieses Jahr kamen die Teilnehmer zahlreich, genossen die landschaftlichen Reize der Gegend und hatten sich gegenseitig viel zu erzählen. An Themen mangelte es dabei keineswegs, boten doch die vergangen Wahlen und die sportlichen Ereignisse bei der Fußball-Europameisterschaft genügend an Gesprächsstoff. Ortsbürgermeister Andreas Weizel mit seinem großen Helferteam ist jedenfalls restlos zufrieden gewesen und blickt bereits voraus.