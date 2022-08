K 74 zwischen Contwig und Zweibrücker Outlet : Tödlicher Unfall mit dreirrädrigem Motorroller

Contwig/Zweibrücken Die Ursache des Alleinunfalls ist noch nicht bekannt.

Auf der Kreisstraße 74 zwischen Contwig und Kreisel am Zweibrücken Fashion Outlet hat es am Sonntag einen tödlichen Unfall gegeben. Nach Merkur-Informationen kollidierte kurz nach 13 Uhr der Fahrer eines dreirädrigen Motorrollers aus noch ungeklärter Ursache mit einer Leitplanke. Er starb noch am Unfallort. Die K 74 wurde für die Unfallaufnahme, Spurensicherung und Aufräumarbeiten mehrere Stunden gesperrt, dabei half auch die Feuerwehr Zweibrücken-Land.