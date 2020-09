Käshofen/Zweibrücken : Naturpreise für Kindergärten

Käshofen/Zweibrücken Die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land hat die Sieger des Naturwettbewerbes bekannt gegeben.

Die Kindergärten aus Dellfeld und Großsteinhausen sind zusammen mit der Grundschule Wiesbach die Preisträger des diesjährigen „Naturwettbewerbs“, den die Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land auslobt hatte. Bei der jüngsten Umweltausschusssitzung der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land, Tagungsort ist das Dorfgemeinschaftshaus in Käshofen gewesen, stellte das Ratsmitglied Tim Scherer (Grüne/Bündnis 90) aus Bechhofen die drei Siegerarbeiten inhaltlich den Ausschussmitgliedern vor. Für jeden der drei Wettbewerbsteilnehmer gibt es einen Geldpreis in Höhe von 500 Euro.

„Der Anfang ist gemacht, wir wollen auch künftig mit solchen Wettbewerben das Umweltbewusstsein der Kinder schärfen“, stellte in einem Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur der Umweltausschussvorsitzende Bernd Hofer (Grüne/Bündnis 90) fest. „Die Jury hatte es diesmal einfach, drei Teilnehmer, drei Sieger – mit dem Preisgeld werden die Kindergärten in Dellfeld und Großsteinhausen wie auch die Carl-Orff-Grundschule Wiesbach sicher etwas anfangen können. Entscheidend ist, dass die Wettbewerbsteilnahme den Kinder Riesenfreude bereitet hat, das konnten wir an den vorgelegten Arbeiten unschwer erkennen und entsprechend würdigen.“