Vorgezogenes Weihnachtsgeschenk : Neue Fahrzeuge für die Feuerwehr

Zweibrücken-Land Die Löscheinheiten Althornbach, Käshofen und Rosenkopf dürfen sich über Zuwachs für ihren Fuhrpark freuen.

Die Althornbacher hatten ihr großes Tanklöschfahrzeug über ein halbes Jahrhundert. Als dieses „den Geist“ aufgab, bekamen sie das ältere Löschfahrzeug LF 8/6 der Bechhofer Feuerwehrleute. In die dortige Fahrzeughalle zurück geht dieses Fahrzeug jetzt auch wieder, weil in Althornbach das neue KLF angekommen ist. In Käshofen wird der Kleinlöschfahrzeug den Einsatzdienst eines Mannschaftstransportfahrzeuges übernehmen. Das Rosenkopfer Fahrzeug wird nach 30 Einsatzjahren gegen das neue Einsatzfahrzeug getauscht. Für die Wehr Bechhofen ist zudem ein neues Mehrzweckfahrzeug mit der Kennung M2F1 in der Beschaffung.