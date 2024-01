Neujahrsempfang in Dellfeld Doris Schindler stellt sich nicht wieder zur Wahl

Der Neujahrsempfang sei auch eine Gelegenheit, sich in lockerer Atmosphäre über Themen auszutauschen, die in der Gemeinde wichtig sind. So sprach Schindler beispielsweise die Erhöhung der Friedhofsgebühren an und die Generalsanierung der Grundschule. Des weiteren ging sie auf den Ausbau der Glasfaser ein, der für die Kommune ein enormer Schritt ins Digitalzeitalter sei – parallel dazu lief auch noch der Straßenausbau auf Hochtouren und die Erneuerung des Gleisbettes mit einer zeitweisen Einschränkung des Bahnverkehres; mit Rücksicht, Einsicht und Vorsicht habe man das aber zusammen in Dellfeld mit Bravour gemeistert.