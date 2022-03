Martinshöhe : Neue Chance für die Ortsmitte

Auf der Dorfplatzseite (links) schon gestaltet, jetzt soll die Dorfmitte vor Rathaus, Kirche und Pfarrhaus in Martinshöhe (Bild) gleichfalls neu gestaltet werden. Foto: Norbert Schwarz

Martinshöhe Nach einem Tipp der ADD will Martinshöhe sich für das Projekt um neue Zuschüsse bemühen.

Neues Jahr, neuer Anlauf, den Vorplatz beim Rathaus und der Sankt-Martinus-Kirche dorfgerecht umzubauen. Die Pläne dafür sind keineswegs neu, die Amtsvorgängerin von Hartwig Schneider hatte sie bereits auf den Weg gebracht. Die Umsetzung derweil scheiterte an gleich mehreren Punkten. Das Finanzielle ist weiterhin ungeklärt. Neben Plankorrekturen soll es neue Fördermöglichkeiten geben. Die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion (ADD) in Trier hat die Ortsgemeinde sozusagen selbst bei der Hand genommen und sie auf neue Förderwege hingewiesen. Machbar, weil es bei der Planung gleichfalls neue „Stellschrauben“ gibt, an welchen die Bauherrin drehen muss, wie Hartwig Schneider feststellte.

Das Kind am Sitzungsabend vergangene Woche allerdings gleich mit dem Bade auszuschütten, das wollte die Mehrheit der Ratsmitglieder auf keinen Fall. Vielmehr sahen sie durchaus Gesprächsbedarf, zumal Stellungnahmen zur eigentlichen Planung vorlagen und auch Klaus Feller von der Planungsgemeinschaft SDU in Waldfischbach-Burgalben Rede und Antwort stand. Das jedoch interessierte den Fraktionssprecher der SPD Oskar Hemmer wenig. Dieser sah noch viele ungeklärte Fragen im Projekt selbst und beantragte deshalb die Absetzung des Beratungspunktes von der Tagesordnung.

So erinnerte Oskar Hemmer in der Antragsbegründung auf den Umstand, dass eigentlich das Rathaus verkauft werden soll und just darüber auch der Ortsgemeinderat bereits einen Beschluss gefasst habe. Zudem gebe es offene Fragen bei den Eigentumsverhältnisse im gesamten Ausbaubereich und schließlich habe Martinshöhe mit dem Rathausverkauf überhaupt keinen Dorfmittelpunkt mehr – den gegenüber dem Rathaus liegenden Dorfplatz einmal außer Acht gelassen. Der förmliche gestellte Antrag auf Absetzung des Beratungspunktes wurde mehrheitlich abgelehnt.

Weitaus mehr von den Baukosten für die Dorfmitte, Ortsbürgermeister Hartwig Schneider geht von rund 300 000 Euro aus, müsste der Ort zahlen, wenn Zuschüsse aus dem Fördertopf „Investitionsstock“ flössen. Weil jedoch mit dem Gestalten des Vorplatzes vor Rathaus und Kirche nebst Pfarrhaus auch noch ein weiterer „öffentlicher Bereich“ dorfgerecht gestaltet werden soll, hat die Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion in Trier von sich aus auf die Bezuschussungs-Möglichkeit nach den Vorschriften der Dorferneuerung hingewiesen. Unter diesem Aspekt gilt es aber ergänzend die Planung aus dem Jahr 2020 zu überarbeiten.

Eine Herausforderung, der sich nunmehr das Büro SDU mit Klaus Feller als verantwortlichem Planer zu widmen hat. Befestigte Parkflächen müssen „entsiegelt“ werden. Die Forderung nach mehr Grün im Dorfmittelpunkt will Planer Klaus Feller mit größeren Baumscheiben und entsprechendem Großgrün erreichen. Das sei natürlich mit Mehrkosten verbunden, rief Feller allen Verantwortlichen ins Gedächtnis. Unabhängig vom gegenwärtigen Trend, dass die Baukosten allenthalben explosionsartig steigen. Mehr „Wohnkomfort“ soll die Dorfmitte bekommen, das ist ein ausgegebenes Planungsziel.

An der Umgestaltung mit den Planänderungen halten die Mitglieder des Ortsgemeinderates mehrheitlich fest. Mit Gegenstimmen der SPD-Fraktion wurde das so beschlossen. Was die offenen Fragen zu Rathausverkauf, Zuwegung und ähnlichem anging, erinnerte Ortsbürgermeister Hartwig Schneider (Wählergruppe Haack) daran, dass nach seiner Einschätzung bei einer Kosten deckenden Vermarktung des Rathauses dieses durchaus eine Einnahmequelle für die Ortsgemeinde sein kann und unter dem Gesichtspunkt „kostenneutral“ die gesamte Angelegenheit einer Neubewertung zu unterziehen ist.