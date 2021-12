Ortsgemeinderat Krähenberg : Schlussstrich im Frühjahr

Krähenberg Im Krähenberger Rat ging es um die Vergabe der letzten Arbeiten für das Dorfgemeinschaftshaus.

Restliche Arbeiten vergaben die Krähenberger Ratsmitglieder bei ihrer jüngsten Sitzung. Ortsbürgermeister Berthold Martin: „Die Vergabevorschriften sind beachtet, wir liegen in der Regel unter der Vergabegrenze von 3000 Euro. Deshalb ist eine Direktvergabe nach Preiseinholung möglich!“ Für rund 1350 Euro etwa wird das Unternehmen Andreas Traub aus Obernheim-Kirchenarnbach die Sanitärarbeiten in den Toiletten verrichten. WC-Abtrennungen dafür liefert die Firma Brandstätter aus Weselberg für rund 1175 Euro.

Der obere Flur soll gleichfalls mit einem Vinylbelag ausgestattet werden. Dafür werden Kosten in Höhe von rund 1670 Euro anfallen. Neben der neuen Sandsteintreppe beim Hauseingang wird sich auch im direkten Umfeld des Dorfgemeinschaftshauses Einiges tun. Thomas Martin: „Die Linde drückt mit dem Wurzelwerk enorm gegen das Mauerwerk. Mit der Landespflegebehörde bei der Kreisverwaltung kam ich deshalb überein, dass wir die Linde fällen und dafür einen neuen Baum in passender Größe pflanzen. Einschließlich dem Ausfräsen des Wurzelwerks muss mit Kosten in Höhe von rund 199 Euro gerechnet werden. Der Forstbetrieb Höh aus Langwieden wird die entsprechenden Arbeiten verrichten, eine Linde von fast vier Meter Höhe wird die Gärtnerei Höh aus Herschberg liefern. Aus gleichem Haus kommen zwei weitere Lindenbäume für den Friedhof.

Krankheitsbedingt musste Ortsbürgermeister Thomas Martin eine mehrmonatige Amtspause einlegen. In dieser Zeit übernahm der Ortsbeigeordnete Walter Arzt die Vertretung und stellte nunmehr in der öffentlichen Sitzung fest: „Jetzt ist mir eindrucksvoll bewusst geworden, wie viel Arbeit mit der Wahrnehmung des Ehrenamtes überhaupt verknüpft ist. Thomas, schön dass Du wieder am Ball bist. Mich jedenfalls freut es, dass ich die Aufgabenwahrnehmung nunmehr wieder in die Hände von Thomas zurückgeben kann!“