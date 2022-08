Da war Musik drin : Dorffest Kleinsteinhausen kurz und gut

Kleinsteinhausen Bei der Grillhütte im Kleinsteinhauser Scheuerwald wurde jetzt wieder ein zünftiges Dorffest gefeiert und alle kamen dabei voll und ganz auf ihre Kosten. Allerdings insgesamt nicht mehr so lange wie früher.

Spät erst, in den frühen Sonntagmorgenstunden gingen auf dem Festplatz beim Scheuerwald die Lichter aus. Endlich nämlich konnten die Kleinsteinhauser wieder liebenswerte Gastgeber für das Dorffest sein und das taten sie mit ganzer Hingabe. Nach coronabedingter Zwangspause lockte die Kleinsteinhauser Helferschar wieder mit dem Feiern und alle kamen auf ihre Kosten, die kleinen Besucher ebenso wie die Jugend und Erwachsenen. Freundschaften pflegen, sich näher kommen, auszutauschen – alles das war in idyllischer Umgebung, mitten in der Natur, beim Dorffest in Kleinsteinhausen möglich.