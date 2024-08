Dorffest Den sonnigen Samstag optimal ausgenutzt

Mehr als 50 Helfer sind von den frühen Nachmittagsstunden an im Einsatz gewesen. Wie zuletzt ist die kleine Weinbar ein beliebter Treff gewesen. An Arbeit mangelte es nicht und am heißen Herd bei der Feuerwehr kamen die Helfer beim Flammkuchenbacken mächtig ins Schwitzen. Einladend nicht allein die großen Weinfässer sondern das, was die Besucher in lauschiger Umgebung des Scheuerwaldes vorfanden. „Sehr originell“, fand eine Besucherin, die mit einem Nachbarn spontan ins Gespräch kam und dabei feststellte, dass eigentliche beide „Neubürger von Kleinsteinhausen“ sind und übers Feiern sozusagen den Weg zur Dorfgemeinschaft gefunden haben.