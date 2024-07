Dorffest Große Party in Kleinbundenbach

Schon zum Auftakt am Samstag war ausgiebig bis weit in die Abendstunden hinein gefeiert worden und das setzte sich nahtlos am Sonntag fort. Die Festküche bot alles das, was man sich von einem zünftigen Dorffest erwartet. Metzger Markus Vollmar selbst besorgte das fachgerechte Zubereiten des von ihm kreierten Krustenbratens im Holzbackofen. Hochbetrieb herrschte an den Ständen, wo es Flammkuchen und Pizzen in allen Variationen gab.