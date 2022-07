Großsteinhausen : Ein Dorffest mit dem gewissen Etwas

Großsteinhausen In Großsteinhausen wurde am Wochenende gefeiert. Auch alte Traktoren waren wieder mit von der Partie.

Die Kleinen des Kindergartens schmetterten es am Sonntagnachmittag vor großer Kulisse lauthals heraus, viele Besucher hatten es zuvor am Samstagabend schon beim gelungenen Musikabend, diesmal mit der Band „Red Couch“m festgestellt: „Unser Dorf ist schön!“ Nach coronabedingter Pause ist an diesem Wochenende wieder beim Dorfbrunnen in Großsteinhausen das weithin beliebt Dorffest gefeiert worden und alle Besucher waren restlos begeistert. Ortsbürgermeister Volker Schmitt: „Wir wussten nicht wie alles laufen würde, doch alles ist mehr als stimmig gewesen. Zwei Dorffesttage, die unsere Dorfgemeinschaft einmal mehr bei vielen Gästen in den Mittelpunkt zu rücken wusste.“