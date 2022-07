Bechhofer Dorffest : Zwei Tage Party mit Petrus‘ Segen

Ein Dorffest, das keine Wünsche offen ließ wurde jetzt auf dem Dorfplatz in Bechhofen gefeiert. Foto: Norbert Schwarz

Bechhofen In Bechhofen wurde am Wochenende das Dorffest gefeiert.

Großartige Stimmung beim zweitägigen Dorffest in Bechhofen, das Samstag und Sonntag viele Besucher anlockte. „Es hat alles zusammengepasst“, meint ein restlos zufriedener Ortsbürgermeister Paul Sefrin. Das kleine Missgeschick beim Fassanstich zum Auftakt kostete einige Spritzer des Gerstensaftes und sorgte selbstverständlich für Gesprächsstoff. Zur Ehrenrettung des Ortsbürgermeisters war jedoch allenthalben zu hören, dass die „Hammerschläge“ schon gepasst hätten.

2020 und 2021 war eine dorffestlose Zeit angesagt, die Corona-Pandemie machte das Feiern unmöglich. Weil Bechhofen wie andere Ortschaften auch finanziell nicht gerade auf Rosen gebettet ist und die Gemeinde doch immer froh ist, wenn aus einem anderen, gemeindlichen Fördertopf Anschaffungen für die Allgemeinheit finanziert werden können, war man schon bei der letzten Dorffestveranstaltung darin überein gekommen, dass alles „gemeinsam“ gestemmt wird. „Das hat unserem Dorffest 2019 zur Premiere gut getan und das ist auch jetzt ein Prädikat für das Dorffest 2022 gewesen. Ich finde, dass dieser Teamgeist, der in vielerlei Hinsicht bei unserem Dorffest zu spüren gewesen ist, sich im gesamten Erscheinungsbild des Festes wieder spiegelte“, so Angelika Küttner, bei welcher die Organisationsfäden diesmal zusammenliefen.

Ein musikalischer Alleinunterhalter aus dem Ort sorgte für Stimmung und Thomas Schwiegel habe es nach dem Frühschoppen am Sonntag vor allem verstanden, die Massen auf dem Dorffestgelände im alten Ortskern bei Laune zu halten. Mit passender musikalischer Stimmung wurde daher nicht nur reichlich dem Mittagstisch mit Spießbraten und Kartoffelsalat zugesprochen, sondern ebenso dem reichhaltigen Küchenbüffet, für das einheimische Hausfrauen die selbstgebackenen Erzeugnisse spendeten.

Wohlfühlen konnten sich insbesondere die jüngeren Dorffestbesucher auf dem Kinderkarussell und das Gesichterschminken am Sonntagnachmittag durch Erzieherinnen der Kindertagesstätte ist gleichfalls ein Spaßfaktor für die Kids gewesen, dem sich viele hingaben.

In den frühen Abendstunden hatten sich übrigens dunkle Gewitterwolken über dem Bruch gezeigt, doch Petrus hielt die Himmelsschleusen über dem Dorffest dicht, was den Feiernden und den Festorganisatoren natürlich besonderes zugute kam. Spät erst gingen im rustikalen „Torbogen“beim Dorfplatz in der Samstagnacht erst die Lichter aus, die dort mit viel Liebe eingerichtete Bar unter dem Motto „Trink-Bar“ lockte verständlich die letzten Gäste auf eine „harten Drink“ ein und dieses Angebot wurde doch vielfach ohne Wenn und Aber angenommen.