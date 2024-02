Dorfcheck in Schmitshausen Inventur der Stärken und Schwächen

Die Erprobungsphase für den landesweit angebotenen Zukunfts-Check Dorf hat dieses Vorhaben bereits hinter sich. Ortschaften im nördlichsten Landesteil, dem Eifelkreis Bitburg-Prüm, dienten der ersten Erfahrungssammlung. Landrätin Susanne Ganster bestätigte in Schmitshausen, dass inhaltliche Erkenntnisse aus dem laufenden Prozess der Landgemeinden später beim Erstellen des Kreisentwicklungskonzeptes verwendet werden sollen. Sie seien ein wichtiger Baustein dafür. Zugleich biete die gegenwärtige Überprüfung in den Kreisgemeinden eine Art „Dorf-Inventur“. Schließlich gilt, auch für das Rosendorf Schmitshausen ein ganz wesentlicher Gesichtspunkt, frühere und meist veraltete Dorferneuerungskonzepte werden im Rahmen des Zukunfts-Checks Dorf aktualisiert. Projektmanager Matthias Rebmann konnte in diesem Zusammenhang festhalten, dass das Dorferneuerungskonzept der Ortsgemeinde Schmitshausen aus dem Jahr 1993 ursprünglich stammt und 2003 fortgeschrieben wurde. Zwischenzeitlich seien weitere zwei Jahrzehnte vergangen und die Aktualisierung des bestehenden Konzeptes sei dem Grunde nach überhaupt keine Frage. Eine Auffassung, die auch von den Mitgliedern des Ortsgemeinderates wie den versammelten Bürgerinnen und Bürgern voll und ganz mitgetragen wurde.