Bürgerbeteiligungs-Projekt Dorfcheck: Bürger erstellen Mängelliste

Aber – ein Wandel setzte seit dem ein, die alten Entwicklungskonzepte seien nur noch bedingt Leitfaden für die dörfliche Entwicklung, stellte Mathias Rebmann nun bei der Bürgerversammlung fest und lieferte dazu auch eine plausible Erklärung. Klimawandel, Strukturwandel in der Landwirtschaft, Energiewende, gesellschaftlicher Wandel. Nicht allein Schlagworte, vielmehr Trends, die nach Auffassung von Projektmanager Rebmann vielfältige Folgen im Zusammenleben der Menschen in den Dörfern der Südwestpfalz haben. Überalterung und Abwanderung junger Menschen bei der Suche von Arbeitsplätzen seien hierzu Stichworte. Nicht überall, aber in vielen Gemeinden lasse sich eine Zunahme von leerstehender Bausubstanz feststellen. Aufgelassene Bauernhöfen sind nach Einschätzung von Mathias Rebmann nicht zu übersehende Sinnbilder des Strukturwandels in der Landwirtschaft. Die Folgen seien gänzlich neue Herausforderungen im infrastrukturellen Bereich der Ortschaften. Gesellschaftspolitische Engpässe, wie etwa sinkende Bereitschaft sich ehrenamtlich zu engagieren, vielfach können derartige Trends schon jetzt verstärkt in den Vereinen gemacht werden, gesellen sich dazu. Doch das genau sei die Schnittstelle zum Einsatz von wirkungsvollen Gegenmaßnahmen. Den Herausforderungen eben, mit denen sich Zukunftscheck Dorf der zeitnahen Dorfentwicklung stellt.