Von Textil zu Drogerie dm-Markt soll im Herbst öffnen

Noch in der Jahresabschlusssitzung 2023 stellten die Mitglieder des Hornbacher Stadtrates die Weichen für die bauliche Erweiterung des kommenden dm-Marktes, der im Spätherbst im Gebäude des KiK-Marktes seine Pforte öffnen wird. Stadtbürgermeister Reinhold Hohn erläuterte in der Ratssitzung am Mittwochabend den Verfahrensstand, mit der vierten Änderung des Bebauungsplanes „Butterweg“ wurde der Änderungsplan als Satzung nach den Bestimmungen des Baugesetzbuchs beschlossen. Der Weg für den Umbau der vorhandenen Verkaufsfläche ist damit frei.