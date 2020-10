Ortsgemeinderat Dietrichingen : Wald wird künftig aus der Eifel bewirtschaftet

Dietrichingen Dietrichingen hat seine 70 Hektar Forst an die Firma Schmitz aus Ormont verpachtet.

Die Ortsbürgermeisterin erinnert im Gespräch mit dem Pfälzischen Merkur daran, dass bereits die Amtsvorgängerin zusammen mit dem Rat Überlegungen zu einer Waldverpachtung angestellt hatte. „Die Vergrößerung der Forstbereiche, die ein Förster des zuständigen Forstamtes Westrich zu betreuen hat, gab für uns in Dietrichingen nunmehr den Ausschlag dazu, die Verpachtung des Gemeindewaldes zu forcieren. Ich möchte auch betonen, dass wir mit den zuständigen Förstern und dem Leiter des Forstamtes Westrich, Theodor Ringeisen, überhaupt keine Probleme hatten. Im Gegenteil, das war alles in Ordnung. Doch denen sind ja Hände und Füße gebunden, was die Vergrößerung der Zuständigkeitsbereiche angeht. Das kommt ja von oben, wird vom Land einfach verordnet. Dann schreiben die noch in die Mitteilung, dass das Land keine zusätzlichen Mitarbeiter, Förster, einstellt. Die sitzen mehr Zeit im Auto um in die Walddistrikte von Ort A nach B zu kommen, als sie sich um den Wald kümmern können. Klage kommen ja auch von anderen Orte hier aus der Hackmesserseite,. Nur wir haben jetzt die Konsequenz aus dieser Entwicklung gezogen, die allein das Land zu verantworten hat und nicht die Forstämter vor Ort“ stellt die Ortsbürgermeisterin Vogelgesang fest.