Dorffest Partylaune bei jedem Wetter

Für diesen Moment die Entscheidung zu verkünden und dafür zu sorgen, dass alle aus Sicherheitsgründen sofort den Platz verlassen und die Feiergemeinde dafür in den großen Saal des benachbarten Dorfgemeinschaftshauses umzieht, sei ihr alles andere als leicht gefallen, versicherte am Sonntag in den frühen Nachmittagsstunden Ortsbürgermeisterin Ulrike Vogelgesang dem Pfälzischen Merkur. „Und dann ziehen die schweren Gewitterwollen mit Donnergrollen und Blitzen auch noch über unseren Festplatz hinweg, ohne sich so zu entladen, wie das an anderen Plätzen der Fall gewesen ist“, staunte sie.