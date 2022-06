Nach der Coronapause : Dietrichinger feiern ihr Brunnenfest

Beliebt wie in den Jahren vor Corona: das Dietrichinger Fest am Brunnen. Foto: Norbert Schwarz

Dietrichingen Einen erfolgreichen Neustart haben die Ditrichinger nach der Corona-Zwangspause mit ihrem Dorffest absolviert.

Insbesondere für die jüngsten Dorffestbesucher ist das der Fall gewesen, denn sie konnten sich bei hochsommerlichen Temperaturen richtig austoben und notfalls im kühlenden Nass des Dorfbrunnens entspannen. Beim Festauftakt am Samstag waren die Dorfbewohner mehr unter sich, die auswärtigen Gäste kamen wie die Jahre zuvor am Sonntag.

Futtern wie bei Muttern lautete im letzten Veranstaltungsjahr 2019 das Motto und diesmal sind die bekannten Helfer bei „Dietrichinger Schmankerl“ in ihrem Element gewesen. Der Zusammenhalt innerhalb der Dorfgemeinschaft ist weiterhin groß, das jetzt organisierte Dorffest konnte dafür einmal mehr beispielgebend sein. „Wir pflegen halt die gutnachbarschaftlichen Beziehungen. Es freut uns Dietrichinger alle, wenn wir Besucher zu unserem kleinen Fest aus Hornbach, Mauschbach, Großsteinhausen oder den anderen Ortschaften der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land haben“, stellte Ulrike Vogelgesang fest und dankte insbesondere den Helfern, die bei den regelrecht sommerlichen Temperaturen am Backofen oder dem Grill standen, damit niemand hungrig das Fest verlassen musste. An Gesprächsstoff mangelte es nicht. „Wir werden weiterhin für das Ehrenamt in unserem Dorf werben“, so Ulrike Vogelgesang, die für das Brunnenfest im kleineren und größeren Kreis rund 50 Mitstreiter aufbot.