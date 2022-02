Tatort am Friedhof Bechhofen : 400 Meter Kupferkabel gestohlen

Bechhofen Schwerstarbeit haben unbekannte Täter am Dienstag für einen Diebstahl am helllichten Tag in Bechhofen geleistet, um ihr Diebesgut abtransportieren zu können. Aus einem mit einem Bauzaun umzäunten Bereich auf dem Parkplatz des Friedhofs an der Mühlstraße wurden 400 Meter Kupferkabel für Straßenbeleuchtung von zwei Rollen entwendet.

Das Kabel einer Rolle wurde komplett geklaut, von der zweiten Rolle wurde ein Teil gestohlen. Das Kabel wurde nach Spurenlage auf dem Parkplatz zerkleinert und mit einem unbekannten Fahrzeug abtransportiert. Die Polizei schätzt den Wert auf 3000 Euro. Die Tat muss irgendwann zwischen 7.30 und 13.45 Uhr passiert sein.