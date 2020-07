Frau nachts in Contwig überfallen : Handy-Raub auf offener Straße

Contwig Die Polizei sucht Zeugen.

Zwei bislang unbekannte Personen haben sich am Samstag gegen 23.55 Uhr einer Fußgängerin vor der Oberauerbacher Straße 3 in Contwig genähert, als die Frau am Telefonieren war. Einer der Täter entriss der Frau gewaltsam das Mobiltelefon und flüchtete mit seinem Begleiter in Richtung Oberauerbach. Die Geschädigte beschrieb den Haupttäter laut Polizei wie folgt: größer als 1,65 Meter, schwarze Kapuzenjacke und blaue Jeans. Die Zweibrücker Polizei, Tel. (0 63 32) 97 60, E.Mail pizweibruecken@polizei.rlp.de, sucht Zeugen der Tat.