Die VT Contwig startet den Trainingsbetrieb : Die VTC nimmt wieder Fahrt auf

Contwig Die VT Contwig nimmt ihren normalen Trainingsbetrieb vorschriftskonform wieder auf. Für neue Angebote werden Teilnehmer und Übungsleiter gesucht.

„Endlich dürfen wir wieder!“ Karin Reinshagen, zweite Vorsitzende und Übungsleiterin der Vereinigten Turnerschaft (VT) Contwig, strahlt mit den turnenden Kindern um die Wette. In der großen, trotz hochsommerlicher Temperaturen angenehm kühlen Sporthalle der IGS Contwig trainierten am Donnerstagabend 15 der für gewöhnlich rund 25 Kinder der Leistungsgruppe. Aufgebaut waren Reckstangen, Boden-Schwebebalken und Matten.

Das normale Kinderturnen in zwei Altersstufen findet ab sofort wieder mittwochs und/oder freitags statt: Mittwoch von 16.30 bis 17.30 Uhr und Freitag von 16 bis 17 Uhr sind die Drei- bis Fünfjährigen an der Reihe, in der darauf folgenden Stunde jeweils die ab Sechsjährigen.

Draußen an der frischen Luft laufe das Training mittlerweile wieder ganz normal für alle Altersstufen und in allen Sportarten. „Es war schwierig, aber wir haben es hinbekommen“, sagt Karin Reinshagen über die anstrengenden, zurückliegenden Monate. Sehr zur Freude des Vereinsvorstandes haben fast alle der rund 2000 Mitglieder der VT Contwig in der Corona-Zeit die Treue gehalten. Die Trainer hatten die Zeit genutzt, um neue Angebote zu entwerfen. In Zusammenarbeit mit der nahe gelegenen IGS, deren Sportstätten sie ohnehin zum Teil mit benutzen, machten sie bei den Schülern eine Umfrage zu Trendsportarten. Die drei Favoriten aus fünf Wahlmöglichkeiten sollen jetzt umgesetzt werden. Sieger „Hip-Hop“ mit einem umfassenden, breiten Spektrum an verschiedensten Tanz-Stilen wie zum Beispiel Break Dance ist zudem sehr improvisationsfreudig und kommunikativ – und läuft bereits.