Großbundenbach Große Tour im kleinen Dorf

Die Deutschlandtour rollt durch den verträumten Ort der Steinkallenfelser und nicht allein die Großbundenbacher Dorfbevölkerung war am Sonntag bei herrlichem Sommerwetter auf den Beinen. Allein bei der Bergprüfung oberhalb des Honigbrünnchens, das unterhalb des Erlenhofes derzeit nur „tröpfelt“, hatten sich mehr als 150 Radsportfans und viele Interessierte versammelt. Ob beim Dorfplatz, in den Vorgärten oder am Straßenrand, begeistert wurden die Radprofis der Deutschlandtour auf der Sickingerhöhe empfangen, bevor es nach der steilen Abfahrt hinunter ins Mörsbacher Tal und nach Zweibrücken ging, ehe der Bliesgau den bunten, radelnden Lindwurm schluckte.