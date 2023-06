Schnelles Internet Deutsche Glasfaser versorgt Battweiler

Durch das Vorpreschen von Contwig und seiner Ortsbürgermeisterin in dieser Sache ist das in der Verbandsgemeinde häufig die UGG, doch nachgezogen hat selbst die Deutsche Telekom, die beispielsweise in Dellfeld den Netzaufbau mit ihrer Tochtergesellschaft Deutsch Glasfaserplus vornimmt (wir berichteten bereits). Mit Inexio und der Deutschen Glasfaser bekommt auch beispielsweise Martinshöhe seinen Netzaufbau. Sicher sei, so Isabelle Scherer bei ihrer umfangreichen, informativen und übersichtlichen Präsentation der verschiedenen Abläufe, dass die gemeinsame Abgabe der Absichtserklärung von Ortsgemeinde und Deutsche Glasfaser von der Landrätin Susanne Ganster akzeptiert wird, was bisher auch in allen anderen Ortschaften der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land und den Kreisortschaften überhaupt geschah.