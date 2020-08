„Der Mitternachtsladen – Getrennte Pfade“ von Tanja Karmann : Zwei Welten mit Magie durchstreifen

Mörsbach Autorin Tanja Karmann aus Mörsbach hat mit „Der Mitternachtsladen – Getrennte Pfade“ die Fortsetzung ihres Fantasy-Romans „Der Mitternachtsladen“ veröffentlicht. Es ist ein packendes Buch, das für Leser ab 14 Jahren geeignet und auch für Erwachsene absolut empfehlenswert ist.

Etwas über ein Jahr ist es her, dass die Autorin Tanja Karmann ihren ersten Fantasy-Roman „Der Mitternachtsladen“ im Verlag „fehu“ veröffentlichte. Die gebürtige Saarländerin, die seit über zwei Jahren in Mörsbach lebt, schickte ihre Leser dafür mit der Hauptfigur Lina zu einem geheimnisvollen Laden mitten im Wald, den die Jugendliche dort zufällig entdeckte. Was Lina komisch vorkam: Stets vor Mitternacht sollte sie den Laden verlassen. Doch das war längst nicht alles, denn sie stolperte sogleich in eine Welt voller Gefahren und magischer Begegnungen. Daneben lernte sie aber auch Brendan kennen, den Sohn des Ladenbesitzers.