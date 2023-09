Innovatives Bewirtschaftungskonzept Waldgäste aus dem Sauerland

Feststellen konnten die Waldbesucher am Exkursionstag aber auch, dass trotz des Verschwindens von alten Bäumen im Oberbestand sich im „unteren Stockwerk des Waldes“ der Nachwuchs bereits wohlfühlt. Dabei konnte Osterheld auch dafür Gründe nennen: Das durchdachte Bejagungskonzept und seine konsequente Umsetzung seien dafür ein Schwerpunkt. Neben dem Baumnachwuchs an Buchen gelte das zudem für Kirsch- oder Eichenbäume. Ein Umstand, der andernorts ohne Wildschutzzäune oder Verbissschutzhüllen so nicht vorkomme, wussten Schmitt und Osterheld zu versichern, was den Ortsbürgermeister zur Feststellung verleitete: „Darauf, dass unser Gemeindewald weiter nachgefragt wird, darauf sind wir schon ein bisschen stolz!“