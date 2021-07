Rückblick: Das Juni-Wetter in der Region Zweibrücken : Einer der heißesten Juni-Monate der Geschichte

Lambsborn/Zweibrücken Monatsrückblick und Statistik über das Wetter vergangenen Monat in Zweibrücken und dem Umland.

Regionale Wetterdaten: Das Mittel der Lufttemperatur lag im Juni im Zweibrücker Land mit 19,6 Grad Celsius um 2,5 Grad über dem langjährigen Durchschnittswert. Damit zählte dieser Monat zu den drei wärmsten Junimonaten seit Aufzeichnungsbeginn. „Heiztage“ (Tagesmittel unter 15 Grad) gab es einen. „Vegetationstage“ (Tagesmittel 5,0 Grad und mehr) wurden 30 verbucht. An 25 Tagen kletterte das Quecksilber auf 20 Grad und mehr. „Sommertage“ (Höchsttemperatur 25,0 Grad und mehr) zählte man 20. „Heiße Tage“ (Höchsttemperatur 30,0 Grad und mehr) gab es fünf. Der tiefste Wert mit frischen 7,5 Grad resultierte am 1 Juni. Der höchste Wert dieses Monats wurde am 19. Juni mit schweißtreibenden 33,0 Grad verzeichnet.

Die Niederschlagsmenge lag in Lambsborn bei stolzen 98,1 Litern pro Quadratmeter. Das entspricht 160,6 Prozent des langjährigen Monatsmittels. In Martinshöhe fielen im vergangenen Monat 101,0 Liter pro Quadratmeter, in Morlautern 64.8 Liter pro Quadratmeter, in Landstuhl 130 Liter pro Quadratmeter, in Zweibrücken 96,3 Liter pro Quadratmeter und in Pirmasens 86,5 Liter pro Quadratmeter. Der Niederschlag konzentrierte sich auf zwölf Tage. Der meiste Niederschlag fiel in Lambsborn mit 32,6 Litern pro Quadratmeter am 23. Juni.