Country-Duo „Lotti & Jake“ : Musik live aus der Garage

Wie bereits im Winter 2020, erfreut und unterhält das Mittelbacher Duo „Lotti & Jake“ auch diesen Advent mit seinen Garagen-Konzerten. Foto: Cordula von Waldow

Mittelbach An den Sonntagnachmittagen im Advent gibt das Mittelbacher Country-Duo „Lotti & Jake“ seine schon bekannten Garagen-Konzerte, bei denen auch der Humor nicht zu kurz kommt – sehr zur Feude der Fan-Gemeinde.

Von Cordula von Waldow

In der Straße „Am Fichtenhain“ in Mittelbach erklingt lautstarke Countrymusik, gefolgt von Applaus. Wie im vergangenen Jahr, geben Renate Feltens und Karl-Otto Benoit, besser bekannt als „Lotti & Jake“, an den Sonntagnachmittagen im Advent – von 15.30 bis 16.30 Uhr – ein Konzert aus ihrer offenen Garage heraus. Mit einem Wärmestrahler im Rücken, singt und musiziert das beliebte Duo aus seinem Country-, Western-, Oldie- und Rockrepertoire. Begleitet werden sie von „Günter“. „Der kostet kein Geld, der säuft kein Bier und der spielt trotzdem“, stellt Jake den elektronischen Mitspieler schmunzelnd vor.

Zwischen den einzelnen Titeln unterhält der Hobbykünstler sein Publikum mit Witzen. Er findet: „Die Menschen müssen etwas zum Lachen haben. Lachen ist so wichtig, gerade jetzt in diesen Zeiten.“ Unbeschwertheit und Lebensfreude sind deutlich zu spüren, denn die weite Nachbarschaft hat sich familienstandweise mit mitgebrachtem Glühwein und Weihnachtsgebäck versorgt. „Besser, als jeder Weihnachtsmarkt“, findet eine Anwohnerin. Die lichtgeschmückten Häuser, leuchtenden Schwipbögen und Weihnachtssterne oder die auf der Hauswand tanzenden LED-Lichter mit weihnachtlichen Motiven schaffen selbst ohne Weihnachtslieder oder Christmas-Pop-Songs vorweihnachtliche Stimmung. „Gut, dass wir nicht so viele sind. Ab 10 000 müssten wir die Straße schließen“, scherzt Karl-Otto Benoit und erinnert „der Ordnung halber“ noch einmal an die ohnehin eingehaltenen Vorschriften und Abstandsregeln.

Mit ihren Garagen-Nachbarschaftskonzerten haben „Lotti & Jake“ eine gangbare Lösung gefunden, die Freude zu den Menschen zu bringen. Spaziergänger gehen vorbei, hören sich ein paar Titel an und laufen weiter. Ohne Glühwein geben vier Grad beim Stillstehen schnell kalte Füße. Kinder und Erwachsene aus der Nachbarschaft klatschen, wippen und tanzen zu Country-Titeln wie „I am free“, „You drive me crazy“ oder „Get back“ von den Beatles.

Wenngleich kein Biker dabei ist, erfreut das Lied über die Route 66, das die Sehnsucht nach Freiheit spiegelt. Die beiden Herzblut-Musiker geben alles, spürbar glücklich, vor Publikum spielen zu dürfen. Manuela Schulz aus Kaiserslautern nutzt mit Tochter Mila (5) das Garagenkonzert mit einem Familientreffen mit ihrer Schwester Martina Duymel, die ein paar Häuser weiter wohnt, „inklusive Abendessen“.

Martina Holle und ihr Lebensgefährte Herbert Greß kennen die Musiker sowohl in ihren anderen Rollen, etwa von der VTZ, wo Karl-Otto Benoit als Kursleiter hilft, als auch seit vielen Jahren von Konzerten. „Toll, dass sie das machen. Für Musiker ist es das Schlimmste, nicht zu spielen“, weiß die Niederauerbacherin.

Gabi Steil wohnt zwei Häuser oberhalb. Sie lacht: „Wir sind Stammgäste. Reni und Karl-Otto haben bei uns im Garten schon viele Feiern gestaltet.“ Die Familie geht eine Runde laufen und feiert dann den musikalischen Abschluss für einen schönen Adventsnachmittag. Wenngleich es in diesem Jahr mehr Möglichkeiten gebe, als 2020 bei dem totalen Lockdown, freuen sich Isabelle Gulich und ihre Eltern Martina und Bernd über die Fortsetzung der Garagenkonzerte. Sie finden: „Das ist eine ganz tolle Sache, die Abwechslung in den Alltag bringt.“

Bei „Hit the Road, Jack“ und einem Charleston heizt das Duo die Stimmung noch einmal richtig auf und entlässt sein begeistert singendes und tanzendes Publikum bestens gelaunt in den Winterabend.