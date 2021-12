In Region Südwestpfalz/Zweibrücken/Pirmasens : 153 neue Corona-Infektionen innerhalb von 24 Stunden

Zweibrücken/Pirmasens Betroffen von aktuellen Fällen im Gesundheitsamtsbezirk Südwestpfalz sind auch Kinder aus Schule und Kitas in Contwig und Zweibrücken.

Ergebnisse der bisherigen Ermittlungen vorliegender und neuer Fälle im Gesundheitsamt Südwestpfalz betreffen auch Einrichtungen: Bei je einem Kind der Grundschulen Contwig-Stambach und Bruchweiler wurden das Virus festgestellt. Auch ein Kind des Kindergartens Schatzkiste in Zweibrücken, ein Kind des Kindergartens in Ludwigswinkel sowie zwei Kinder der kommunalen Kindertagesstätte in Contwig sind bestätigt infiziert.

Aktuell sind im Gesundheitsamtsbezirk 1267 bestätigte Infektonsfälle aktiv, das sind 114 mehr als am Vortag. Von den betroffenen Personen leben in Pirmasens 266 (+23), Zweibrücken 215 (+6) sowie in den Verbandsgemeinden Dahner Felsenland 134 (+9), Hauenstein 72 (+8), Pirmasens-Land 54 (+3), Rodalben 147 (+22), Thaleischweiler-Wallhalben 124 (+9), Waldfischbach-Burgalben 97 (+15) und Zweibrücken-Land 158 (+19, davon 8 in Contwig).