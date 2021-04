Zunächst testweiser Betrieb am 9. April : Kostenlose Corona-Tests ab Freitag auch in Contwig

Contwig Testen lassen kann man sich zunächst am Freitag von 17 bis 19 Uhr. Je nach Resonanz wird dann über weitere Öffnungszeiten entschieden.

Kostenfreie Coronatests sind ab dem kommenden Freitag in Contwig möglich, und zwar direkt gegenüber der Laurentius-Apotheke am Marktplatz. Die künftige Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette – sie wird an diesem Freitag zudem in das Ehrenamt eingeführt – hatte sich dafür stark gemacht und ist froh, dass sie ohne große Überredungskunst auf Mitstreiter gestoßen ist.

Wie Brinette dem Pfälzischen Merkur zum Hintergrund dieser Initiative des CDU-Ortsvereins berichtet, wollten aus ihrem eigenen Umfeld sich Personen einem Coronatest unterziehen. Der Andrang an den bekannten Teststellen in der Stadt Zweibrücken sei dann aber groß gewesen und selbst angemeldete Personen mussten Längere Wartezeiten in Kauf nehmen. Das habe in ihr die Überlegung reifen lassen: Warum nicht eine solche Teststelle in der größten Ortschaft der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land schaffen?