Bogenstraße Contwig Leerstände sind Gemeinderat ein Dorn im Auge

Angesprochen wurden auch die Leerständen an Wohnobjekten, die es insbesondere in der Bogenstraße zu verzeichnen gibt. Für das Ortsbild alles andere als positiv. Teilweise stehen die Grundstücke in Eigentum des Landkreises. Die Ortsbürgermeisterin wurde deshalb beauftragt, mit Nachdruck auf mögliche Änderungen hinzuwirken. Bei der Wohnungsnachfrage auch in Contwig sei es nicht gerade von Vorteil, wenn in der Altortslage bauliche Leerstände das Ortsbild beeinträchtigen. Dem Straßenausbau nach dem Vorbild Frühlingstraße stimmten anschließend die Ratsmitglieder zu. Die Ausbauplanung für die beiden Straßenzüge steht, Abstimmungsgespräche mit den Verbandsgemeindewerken werden noch geführt.