Gemeinderat entscheidet : Contwig spendet Spielgeräte ans Ahrtal

Begeistert waren die Kleinen aus Contwig, als sie vor Wochen den neuen Spielplatz am Bohnrech erstmals nutzen durften. Gewiss haben demnächst auch Kinder im Ahrtal Freude, wenn sie wieder eine Spiellandschaft vor sich haben. Eine, die eigentlich für den neuen Kindergarten in Contwig bestimmt gewesen ist. Foto: Norbert Schwarz

Contwig der Hersteller will dem Ort dafür bei der Neubestellung 10 000 Euro Rabatt geben.

Die Not im Katastrophengebiet Ahrtal ist allenthalben groß. Nicht allein die Medien berichten ausführlich darüber. Augenzeugenberichte von Feuerwehrleuten aus den Löscheinheiten der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land belegen und verstärken vielfach das, worüber seit Wochen überall gesprochen wird. Die Reihe der Hilfsaktionen ist groß, zu einem Erfolg wurde das von Verbandsbürgermeister Björn Bernhard initiierte Benefizschwimmen. Jetzt spendet die Ortsgemeinde Contwig Großspielgeräte, die beim neuen Kindergarten oberhalb der Pestalozzischule hätten aufgebaut werden sollen, aber noch immer beim Hersteller Seibel in Hinterweidenthal lagern.

Spielgeräte für Kindertagesstätte lautete die Überschrift des umfangreichen Beratungsprogramms, welches für reichlich Diskussionsstoff am Donnerstagabend bei der Zusammenkunft der Ratsmitglieder im SC-Sportheim in Stambach sorgte. Erläuterungen dazu gab es im Vorfeld nicht und Ortsbürgermeisterin Nadine Brinette erinnerte alle daran, dass für rund 20 000 Euro die Ortsgemeinde Contwig beim Spielgerätehersteller Seibel aus Hinterweidenthal bereits diverse Wippen, Schaukeln und Kleinstspielgeräte erworben hat. Beim Besuch im Unternehmen sprach sie mit dem Firmeninhaber über die bereits bezahlen, aber noch nicht abgerufenen Spielgeräte. Diese lagern derzeit, was später auch im aufgebauten Zustand der der Fall sein wird, unterm freien Himmel. „Das Holz hat schon Patina bekommen, aber das wird ja auch der Fall sein, wenn es beim Kindergarten einmal steht. Ansonsten sind die Geräte funktionstüchtig und ungebraucht“, berichtete die Ortsbürgermeisterin von ihrem Unternehmensbesuch.

Bei diesem Besuch kam die Sprache auch auf die Not im Ahrtal. Vom Unternehmer kam dabei die Idee, jetzt die Contwiger Spielgeräte für die Kinder im Ahrtal zu spenden. Bei einer Neubestellung sollte die Ortsgemeinde Contwig einen Rabatt von 10 000 bekommen, Hersteller und Gemeinde also in der Spendensache Halbe-Halbe machen. Nadine Brinette fand die Spendenidee spontan großartig und stellte sie dem entscheidungsbefugten Gemeinderat vor.

Vorbeugend hatte sie sich aber schon mal bei der Kommunalaufsicht der Kreisverwaltung Südwestpfalz in Pirmasens kundig gemacht und dort grünes Licht für eine solche Spende bekommen. Verbandsbürgermeister Björn Bernhard, am Sitzungsabend vor Ort, sicherte auch bei dieser neuen Aktion das Prüfen einer Beteiligungsmögllchkeit zu was aber den Bonus bei der Firma Seibel nicht schmälern würde.