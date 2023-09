Glasfaser für Contwig Fertig wird’s erst im neuen Jahr

Jetzt haben es mehr als 350 potentielle UGG-Kunden aus berufenem Munde vernommen. In drei bis fünf Wochen soll es erstmals das Grundsignal für das schnelle Internet in Contwig und Stambach geben. Kein anderer als Ralf Wehberg traf dieses Aussage am Dienstagabend in der vollbesetzten VT-Turnhalle in Contwig. Seine Position bei Unsere Grüne Glasfaser aus Illertissen bei München, kurz UGG genannt: Head of Deployment. Der Glasfasernetzausbau ist in der Contwiger Größenordnung auch für die UGG ein Pilotprojekt. Das zunächst anvisierte Erschließungsziel ist längst verstrichen. Doch jetzt soll es endlich Licht am Tunnelende geben.