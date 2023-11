Sessionseröffnung mit 300 Besuchern in Hornbach Club Gemeinschaft Hasensteig startet mit vielen Freunden ins 55. Jahr

Die Club Gemeinschaft Hasensteig Zweibrücken ist kürzlich in ihre Jubiläumssessionseröffnung gestartet. „Wir feiern in dieser Session 55 Jahre Karneval am Hasensteig. Mit rund 300 Besuchern wurde in der Pirminiushalle in Hornbach mit Mitgliedern und Gästen von Nah und Fern die Jubiläumssession eröffnet“, berichtet Nicole Kehrel vom Verein. Durch das Programm führte die neu gewählte Sitzungspräsidentin Eileen Braun. Unterstützt wurde der Karnevalsverein von den Ernstweiler Straußbuben- und Mädchen, die tatkräftig im Ausschank mit anpackten.