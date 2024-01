Komödianten auf dem Land Schweinereien der lustigen Art

„Cilly, die Sau“: Der Titel der Komödie in drei Akten ist vielsagendend und das Wiesbacher Laienspiel-Ensemble ist am heutigen Samstag voll und ganz davon überzeugt, dass die Freude am Bühnenspiel grenzenlos sein wird. Denn der überwiegende Teil der Akteure verfügt über reichlich Bühnenerfahrung und die drei Neulinge, das haben die Probeabende in den vergangen Wochen und Monate nachhaltig bewiesen, fügen sich nahtlos in die Erfolgsspur der übrigen Mitwirkenden ein. Werner Wagners Kommentar dazu: „Freude pur ist sicher, wir wissen ja schließlich, wie man eine Sau durchs Dorf treibt!“