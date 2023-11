Gemeinderat Rosenkopf Plagemann tritt nicht mehr an

Zurück zu den Gründen für die Entscheidung zur Nichtkandidatur bei der Kommunalwald 2024: „Das Land diktiert mir als Ortsbürgermeister, was ich machen darf und was nicht!“ Paradebeispiel dafür sind die Zwänge bei der Neufestsetzung der Steuerhebsätze bei der Grund- und Gewerbesteuer. Bei seiner Direktwahl im Sommer 2019 hatten sich 83,26 Prozent für Christian Plagemann ausgesprochen. Dieser beerbten kommunalpolitisch den Vater Jürgen Plagemann, der insgesamt über 20 Jahre als erster Bürger an der Spitze der Gemeinde stand und maßgeblich den Ort als lebenswerte Wohngemeinde prägte.