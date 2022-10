Lesung an der IGS Contwig : Schwere Tage und „Oasen des Glücks“

Nach der Lesung ließen sich einige Schüler ihre Ausgaben von „Ein Mann seiner Klasse“ vom Autor Christian Baron signieren. Foto: Sabine Best

Contwig Schüler der IGS Contwig durften eine beeindruckende Lesung mit dem Autor Christian Baron aus Kaiserslautern erleben.

Sehr konzentriert hörten am Freitagvormittag rund 100 Schülerinnen und Schüler der Oberstufe in der Goetheschule in Contwig dem aus Kaiserslautern stammenden Schriftsteller Christian Baron zu. Dieser war aus seiner Wahlheimat Berlin zu einer Lesung aus seinem 2020 erschienenen Buch „Ein Mann seiner Klasse“ in die integrierte Gesamtschule (IGS) gekommen und damit einer Einladung von Peter Hammerschmidt (Lehrer für Deutsch und Geschichte an der Schule ) gefolgt.

Als „sehr geeignet für unsere Schüler/innen“ empfindet der Pädagoge die Lektüre und hat sich im Vorfeld der Lesung intensiv mit den Elf- bis Dreizehntklässlern über den Inhalt auseinandergesetzt: In der autobiographischen Geschichte schreibt der Autor über seine schwierige Kindheit am Rande der Gesellschaft. Zusammen mit seinen drei Geschwistern wächst er in einem Arbeiterstadtteil in Kaiserslautern in einfachsten Wohnverhältnissen in einer prekären Familiensituation auf; Die Mutter ist depressiv und schwer krebskrank, der Vater arbeitet zwar als Möbelpacker, versäuft und verspielt aber einen großen Teil des knappen Einkommens und lässt seine Aggressionen an der Familie aus.

Dabei wird er sowohl gegen die Mutter als auch gegen die Kinder immer wieder schwer gewalttätig. Die Familie bleibt „unter sich“ – das Leben der Kinder spielt sich hauptsächlich hinter verschlossenen Türen vor dem Fernseher ab, sodass der junge Christian auch in der Schule ein Einzelgänger ist, der sowohl von Mitschülern als auch Lehrern gedemütigt wird. Erst nach dem Tod der Mutter – die Kinder kommen in die Obhut einer Tante – wendet sich das Blatt für Christian Baron; allen Vorurteilen zum Trotz macht er sein Abitur, studiert und verarbeitet in „Ein Mann seiner Klasse“ sein Kindheitstrauma.

Mit einer Mischung aus Lesung und freiem Erzählen gelingt es dem 37-Jährigen, die 17- bis 19-Jährigen in seinen Bann zu ziehen. Dabei ist die Konzentration der Zuhörer besonders durch die unterschiedlichen zeitlichen und emotionalen Erzählperspektive des Autors gefordert. Im ersten vorgelesenen Kapitel schildert Baron die Situation am Sterbebett des Vaters, dabei geht es wie auch in weiteren Teilen der Geschichte um Verstehen und Verzeihen, denn trotz der schlimmen Kindheitserlebnisse wollte der junge Christian „nie, dass sein Vater geht, sondern bleibt, nur anders“ und hat „auch Oasen des Glücks“erlebt, beispielsweise wenn die Kinder mit ihm zusammen Fußballspiele des FCK im Fernsehen schauten oder nächtelang Nintendo spielten.

Die Erzählung umfasst die Erinnerungen des Autors ab dem achten Lebensjahr bis zum Abitur. Als kleiner Junge schwankt er zwischen der Bewunderung für seinen großen starken Vater und der Angst vor dessen Gewaltausbrüchen; später kommen Hass und Zorn dazu, bevor Baron mit zunehmendem Alter erkennt, was sein Vater wirklich war: „Ein Mann seiner Klasse“, der selbst wenig Liebe und viel Gewalt in seiner Kindheit erfahren hat und dadurch entsprechend geprägt wurde.

Hier übt Baron in seiner Ausführung auch Kritik an der Gesellschaft: „In Deutschland hängt der Bildungsstandard vom sozialen Umfeld ab, wie in kaum einem anderen westeuropäischen Land“ und zitiert Marx „Das Sein bestimmt das Bewusstsein“.

Mit seinem Vortrag und sich selbst als positivem Beispiel will der Schriftsteller den Schülerinnen und Schülern auch Mut machen, an sich selbst und ihre Träume zu glauben und ihre Zukunft trotz Widrigkeiten aktiv und positiv anzugehen.

Gut überlegte Fragen stellten die Jugendlichen im Anschluss an den Autor: „Hätten sie das Buch auch geschrieben, wenn ihr Vater noch leben würde?“, möchte Mohamad wissen. Dies verneint Baron und führt aus, dass er heute sicher mit seiner positiveren Denkweise und einem distanzierten Blick ein gutes Verhältnis zu seinem Vater hätte. Was das Schreiben des Buches für ihn bewirkt habe, interessiert eine Schülerin; er habe dabei seine schlimmen Kindheitserinnerungen besser verarbeiten können als mit irgendeiner psychologischen Hilfe, antwortet der Schriftsteller.

Wie wichtig es sei, an seine Träume zu glauben, hat Jolina aus der Veranstaltung als Schwerpunkt für sich mitgenommen, Tobias führt an, durch die Geschichte des Autors seine eigene Lebens- und Familiensituation mehr zu schätzen.