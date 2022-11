Chor 2000 Contwig : Das Wagnis ist voll aufgegangen

Das war mal ganz was anderes!“ Ein regionaler Amateur-Chor, der mit Hardrock-Hits, grammy-dotierten Welthits und ausgedehnten Musical-Medleys die gesamte Contwiger VT-Halle zum Beben bringt, ist eine völlige Neuheit. Und genau darauf hatte es der Chor 2000 Contwig als einer der beiden Chöre im Sängerbund 1924 Contwig mit seinem ersten Halloween-Konzert am „All Hallows Eve“, dem Abend vor Allerheiligen, auch angelegt. Das war kein herkömmliches Konzert, das war ein mitreißendes Event. Ermöglicht wurde diese aufwändige Show mit Licht- und Nebeleffekten durch das großzügige Sponsoring der Sparkasse Südwestpfalz sowie dem neu aufgelegten Förderprogramm des Bundesmusikverbands Chor & Orchester (BMCO).

Bereits die grandiose Raum- und Bühnendekoration, bei der geschnitzte Leuchtkürbis-Fratzen das Herkömmlichste darstellten, entführte die gut 250 Konzertbesucher in die Anders-Welt. Diese beginnt dort, wo der Chorleiter mit Totenkopf aus einem Sarg aufsteigt, um einen gemischten Chor aus Hexen, Magiern, Piratin, Vampiren, Skeletten, Untoten oder einer dunklen Königin zu dirigieren.

Der ruhige Anfang mit dem lautmalerischen „Bringers of Noise“ und dem Lied der Veränderung, das dazu einlädt, aus dem seichten Wasser, das man kennt, in die Tiefe zu springen (Shallow) sind der Beginn zum Thema Veränderung: Altes muss sterben, damit das Neue geboren werden kann. Eine Botschaft, die perfekt einhergeht mit dem Fest der Ahnen, das am 31. Oktober mit dem keltischen Samhain gefeiert wird.

Wie ein roter Faden zog sich das Thema schwarz und weiß, gut und böse durch das magische Konzert. Dabei wagten sich die 25 Sängerinnen und Sänger nicht nur an Welthits wie „Thriller“ von Michael Jackson, „Engel“ von Rammstein oder das rockig-mitreißende „Living after Midnight“ der Kultband Judas Priest. Mit einem ausführlichen Medley aus dem Musical Nummer eins, dem Phantom der Oper aus der Feder von Sir Andrew Lloyd-Webber, ersetzte der Chor, der seit 2009 von Wolf Rüdiger Schreiweis geleitet wird, locker einen Musical-Abend.

Wandlungsfähig von akzentuiert lautmalerisch über romantisch-verträumt bis rockig-cool und zeitweise passend aggressiv, ausdrucksstark mit immer wieder überraschenden Inszenierungen oder Effekten, bot der Chor 2000 Contwig seinem Publikum ein höchst außergewöhnliches, erinnernswertes Show-Erlebnis. Untermalt von der spannenden Moderation durch Wolf Rüdiger Schreiweis. Ähnlich rockig schloss der erste Teil mit dem ACDC-Titel „Thunderstruck“ (starkes Solo: Oli Kirner), für dessen brillantes Riff Gitarrist Andreas Dengel richtig üben musste.

Gefühlvoll wurde es unter anderem mit der herzerweichenden Hymne „A Thousand Years“ über die ewige Liebe einer Menschenfrau und eines Vampirs aus dem Film „Twilight“, einem Lied voller tiefer Gefühle, das laut Moderator im Chor besonders die Frauen lieben. Mit Ohrwürmern wie „Tage wie diese“ feierte der Chor, der wegen der Corona-Verordnungen über zwei Jahre auf diesen Auftritt hatte warten müssen, sich selbst und sein Publikum. Gefolgt von tiefen Botschaften in dieser Zeit des Wandels wie „Bring me to life“, erwecke mich zum Leben.

Der Riesenspaß stand den Musizierenden durchweg in die Gesichter und Bewegungen geschrieben. Fast szenisch wirkte das Abschluss-Medley aus „Jekyll and Hyde“ von dem Wissenschaftler, der an dem Versuch gescheitert war, das Gute von dem Bösen zu trennen und hinter die Maske zu schauen. Immer wieder durfte das Publikum mitklatschen und spätestens ab der Zugabe gab es kein Halten mehr: Mit Riesenbeifall mit Begeisterungspfiffen, Fußgetrampel und Händeklatschen, teilweise tanzend, begleiteten alle die auffordernde Zugabe „You‘re the Voice“ mit der Ermutigung, die eigene Stimme zu erheben für eine neue, freie Welt der Liebe und des Miteinanders.

Einmal mehr wurde der Chor unterstützt von seinen vier Lieblings-Stamm-Musikern Hermann Gehring (Piano), Sebastian Sommer (Bass), Andreas Dengel (Gitarre) und Simon Rupp (Percussion).