Frischer Wind wirklich nötig? CDU massiv verärgert über Aussagen von „Wir für Bechhofen“

Bechhofen mutiere wohl auch künftig nicht zur Großgemeinde oder gar Stadt, finden Küttner und Bernhard, die gar nicht erst aufzählen wollen, was in den letzten Jahrzehnten gemeinsam am Beratungstisch des Ortsgemeinderates erreicht wurde und gewiss weiterhin erreicht wird. „Wir müssen das Dorfgemeinschaftshaus sanieren, wir müssen allen Eltern die Möglichkeit bieten einen Kindergartenplatz für den Nachwuchs zu haben, als die bestmögliche Erweiterung der Tagesstätte auf den Weg zu bringen, wir müssen was für die Senioren tun. Das alles sind die Herausforderungen, der sich alle im Rat vertretenen Parteien und Gruppen in der Vergangenheit gestellt haben und weiterhin stellen werden“, zählen Küttner und Bernhard auf.