Die Aufstellung der Kandidatenliste für die kommende Kommunalwahl, welche bekanntlich am 9. Juni 2024 stattfindet, hatte auch den Verbandsbürgermeister Björn Bern hard, selbst ein Sohn der Ortsgemeinde Bechhofen, in seine frühere Heimatgemeinde reisen lassen. Vater Siegbert hatte selbst das Amt des Ersten Ortsbeigeordneten bekleidet und Sohn Björn ist über die kommunalpolitische Struktur in seinem früheren Heimatdorf bestens informiert. Bei der Wahl für das vakante Ehrenamt des Ersten Ortsbeigeordneten hatte es erneut tiefe Gräben gegeben. In seiner ruhigen, bedächtigen Handlungsart habe es Paul Sefrin allerdings bestens verstanden, diese tiefen Gräben wieder zuzuschütten und deutlich zu machen, dass nur mit einer offenen Zusammenarbeit zum Wohle der Bürger agiert werden kann. Björn Bern hard zollte Ortsbürgermeister Sefrin für seine engagierte Arbeit höchstes Lob und meinte wörtlich: „Wenn man offen zusammenarbeitet, kann man vieles erreichen!“