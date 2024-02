Kämpferisch ins Wahljahr Contwiger CDU feiert 70. Geburtstag

Der Bürokratieabbau war ein Thema und weil Walter Hüther auch den größten Contwiger Verein, die Vereinigte Turnerschaft Contwig, selbst leitet meinte er: „Das können die Vereine heute fast nicht mehr leisten!“ Er forderte zudem ein verstärktes Einbinden und eine Beteiligung der Basis in die politische Arbeit. Die Probleme im Bund und insbesondere im Land sprach Hüther schonungslos an und erinnerte in diesem Zusammenhang an die Finanzsituation der Kommunen und des Landkreises.