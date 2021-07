Anonymer Hinweis an Polizei : Cannabis-Plantage in Hornbach

Cannabis-Plantage in Hornbach

Anonymer Hinweis an Polizei

Hornbach Die Zweibrücker Polizei hat ein Strafverfahren eingeleitet.

Nach einem anonymen Hinweis hat die Zweibrücker Polizei am Mittwoch in einer Outdoor-Plantage auf einem Wochenendgrundstück in Hornbach 21 große und acht kleine Cannabispflanzen sichergestellt. Gegen einen Mittvierziger wurde ein Strafverfahren wegen illegalen Betäubungsmittel-Anbaus eingeleitet. Bei der Durchsuchung des Wochenendhauses wurden zwei Kilogramm abgeerntetes Cannabis sowie 1,5 Gramm Amphetamin sichergestellt.