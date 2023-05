Im Wechsel mit dem Mittagstisch „Café Plauderstunde“ kommt gut an

Letzte Woche war es schon soweit. Über das „Leader-plus-Programm“ gab es eine Förderung in Höhe von 2000 Euro zum Beschaffen einer Kuchen- und Tortenvitrine, Käsesahne, Schmandkuchen, Streusel mit Apfel und auch noch eine Gewittertorte waren bei einem Ausbildungsunternehmen schnell geordert. Bei den Befragungsrückläufen war immer wieder der Wunsch geäußert worden, dass ein zusätzlicher Treff für die Zeit eingeplant werden sollte, in welcher es keinen gemeinsamen Mittagstisch geben würde und weil dieser 14-tägig stattfindet, konnte jetzt in einer freien Woche das „Café Plauderstunde“ organisiert werden.